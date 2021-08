AVIANO (PORDENONE) - Ottocento chilometri, sette passi di alta montagna, i 2758 metri di altitudine dello Stelvio: sono gli ingredienti dell'avventura in solitaria in cui si è gettato Roberto Schettino in sella alla sua bicicletta. Una sfida che non è fine a sé stessa, ma si pone l'obiettivo di portare l'attenzione su una raccolta fondi organizzata in favore dell'Area giovani del Cro di Aviano, alla quale si può donare direttamente o tramite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati