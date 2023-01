AVIANO - A volte meglio aspettare qualche giorno in più l'esame diagnostico, soprattutto se a immagini (Pet, Risonanza, Tac) e farlo dove magari ci sono le apparecchiature più nuove. Sostanzialmente per due motivi: il primo perché i macchinari tecnologicamente avanzati vedono di più e meglio rispetto a quelli più obsoleti, il secondo perchè il flusso di radiazioni è decisamente minore. In particolare se poi si sta parlando di malattie oncologiche che hanno la necessità di impianti decisamente all'avanguardia.



IL CRO DI AVIANO

Anche per questo la Regione sta cercando di fare iniezioni di tecnologia nelle strutture ospedaliere della regione. «Continua lo straordinario sforzo per rinnovare e potenziare i presidi sanitari e per rispondere in maniera sempre più efficiente, puntuale e appropriata alle esigenze di salute dei nostri cittadini. Grazie a fondi del Pnrr e a fondi della Regione, infatti, per oltre 7 milioni di euro, il Centro di riferimento oncologico di Aviano (il Cro tanto per intenderci) vedrà un importante ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero». Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



RADIOLOGIA

«In questi giorni - spiega Riccardi - è stato accettato l'ordine di acquisto per il sistema radiologico telecomandato per la Struttura operativa complessa (Soc) di radiologia oncologica, per oltre 400mila euro: entro l'anno il macchinario sarà disponibile e in attività». L'apparecchiatura sostituisce quella preesistente, ormai obsoleta. Il nuovo sistema permette di eseguire esami con maggiore accessibilità e comodità per i pazienti oncologici; si tratta di esami radiologico - convenzionali ed esami di radiologia interventistica. Le caratteristiche tecniche sono di alto livello e consentono un'ampia tipologia di esami radiologici. Sempre nell'ambito della radiologia, un nuovo mammografo digitale (324mila euro) è già stato installato ed è attualmente in fase di collaudo definitivo; in poche settimane sarà in funzione.



UNITÀ SENOLOGICA

Investimenti in tecnologia, dunque anche in una delle aree più significative per il centro avianese, quella senologica. «Per questa unità rappresenta un importante rafforzamento del parco macchine preesistente, permettendo di ampliare la tipologia e la qualità dell'offerta di prestazioni diagnostiche senologiche. Un altro importante investimento per 2,8 milioni di euro, riguarda una Pet/Tac di ultima generazione, completamente digitale, che permetterà di ottimizzare l'attività sanitaria, migliorando la qualità e la continuità delle prestazioni, potendo soddisfare pienamente la domanda, potenziando il servizio erogato e offrendo garanzie ancora migliori su qualità e sicurezza delle prestazioni rispetto a quelle erogabili dalla macchina in uso» - ha aggiunto Riccardi.



RADIOTERAPIA

A gennaio, infine, è stato emesso l'ordine diretto di acquisto di un nuovo acceleratore per erogare trattamenti radianti ad alta precisione per 3,3 milioni di euro. Sostituirà l'acceleratore in uso e sarà impiegato per il trattamento di patologie oncologiche profonde e superficiali. Si tratta di una macchina che è interoperatibile'; consente di scambiare informazioni con altre apparecchiature in dotazione nella struttura di radioterapia del Cro, con ricadute positive in termini di efficienza nell'operatività, di sicurezza clinica e di qualità complessiva del servizio. L'ammodernamento del parco tecnologico - chiude Riccardi - fa parte di un programma di investimenti più ampio e complessivo in atto per il Cro e rappresenta un importante sviluppo per l'istituto che porterà a ulteriori miglioramenti diagnostici».