Crisi Lavinox, spunta un nuovo piano per il salvataggio aziendale

PORDENONE - Un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria di sei mesi. In modo che tutti gli oltre cento lavoratori possano rimanere alla dipendenze dell’azienda. E per avere il tempo legato all’esito sull’istanza di concordato preventivo e contemporaneamente per poter mettere a punto l’operazione di “ingresso” qualora l’interesse dell’imprenditore che si è manifestato venisse confermato. È il piano - ambizioso, difficile e delicato - che Regione, Confindustria e sindacato puntano a realizzare nei prossimi giorni per il salvataggio Lavinox. Un piano che può avere successo solo se realizzato al ministero dello Sviluppo economico entro il 14 febbraio. Data limite per la fine dell’ammortizzatore sociale di cui i lavoratori usufruiscono ancora per qualche giorno. La strada per il possibile salvataggio aziendale è stata messa a punto nel vertice di ieri pomeriggio tra l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, Confindustria Pordenone e il sindacato provinciale dei metalmeccanici.

PRIMO CASO

Sarebbe il primo caso nazionale in cui, a fronte di un concordato in essere, viene concessa la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Dovrebbe, però esserci la condizione di un concordato di tipo liquidatorio. O - sempre ragionando per ipotesi - se il concordato non dovesse ricevere il via libera ci si possa trovare davanti all’ipotesi del fallimento. L’ulteriore periodo di cassa straordinaria per un semestre consentirebbe, in primo luogo, di non precipitare nel baratro dei licenziamenti e di tenere tutti i lavoratori “agganciati” all’azienda nella fase della procedura concorsuale. Ma consentirebbe anche l’altro “capo” dell’operazione: la verifica del possibile ingresso dell’imprenditore che avrebbe manifestato un interesse anche alla Regione. Al tavolo di ieri sarebbe emerso il nome della Inox Market Service di San Vito, gruppo dell’acciaio con sedi produttive anche in Veneto. Un interesse che andrà ovviamente confermato. Intanto, però già lunedì la Regione trasmetterà al ministero la richiesta di incontro con tutti i soggetti: Confindustria, Gruppo Sassoli e sindacato. L’auspicio è che l’incontro si faccia prima del 14 febbraio. Dalla Regione anche l’impegno a trovare il modo di anticipare i soldi dell’eventuale cassa, in modo che i lavoratori non rimangano a zero reddito per lunghi mesi. Intanto ieri ha lasciato la fabbrica anche il direttore di stabilimento.

