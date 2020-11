Crisi Coronavirus, ecco tutti i codici Ateco delle attività che riceveranno gli aiuti della Regione.

TRIESTE - La Giunta regionale ha approvato in via definitiva l'elenco dei codici Ateco delle attività economiche che verranno ristorate con i 18 milioni di euro di fondi regionali destinati principalmente ai settori ricettivo, turistico, dello spettacolo e dello sport maggiormente colpiti dalla seconda serrata autunnale anti Covid. "Dopo il confronto avvenuto con le categorie economiche e con l'approvazione unanime della Commissione consigliare competente abbiamo deciso di implementare l'elenco con due codici Ateco che riguardano orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali e le attività di noleggio senza operatore di altre macchine e attrezzature non classificate strettamente connessi al catering" ha spiegato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che si è detto soddisfatto "per la celerità con cui il provvedimento è giunto ad approvazione e per l'efficienza degli uffici amministrativi che hanno garantito la possibilità di rispettare i tempi altrettanto celeri di erogazione dei contributi". Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 di mercoledì 18 novembre fino alle 18 di giovedì 26 novembre. Il codice Ateco di riferimento è il codice prevalente come risulta dal registro imprese, con riferimento a quello posseduto alla data di presentazione della domanda. Per le sole imprese agrituristiche i codici Ateco 55.20.52 e 56.10.12 possono essere secondari dell'impresa. I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro imprese o, in subordine, devono essere iscritti al Repertorio economico amministrativo; iscritti negli albi, registri o elenchi delle guide turistiche, accompagnatori turistici, guide naturalistiche o ambientali-escursionistiche; guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine; guide speleologiche - maestri di speleologia o aspiranti guide speleologiche tenuti dalla direzione centrale competente in materia di turismo; iscritti nell'elenco dei B&B tenuto dalla medesima direzione.

LA LISTA COMPLETA

Qui di seguito il dettaglio dei beneficiari suddivisi per importo del contributo a fondo perduto e relativo codice Ateco. Contributo di 650 euro: Ateco 2007 - 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; Ateco 2007 - 93.19.92 - Attività delle guide alpine. Contributo di 700 euro: Ateco 2007 - 49.32.10 - Trasporto con taxi; Ateco 2007 - 49.32.20 - Trasporto mediante noleggi; Ateco 2007 - 49.39.09 - Altre attività di trasporto (comprende i bus turistici). Contributo di 900 euro: Ateco 2007 - 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, b&b, residence; Ateco 2007 - 55.20.52 - Attività di alloggio connesse aziende agricole; Ateco 2007 - 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione; Ateco 2007 - 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche; Ateco 2007 - 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie; Ateco 2007 - 91.01.00 - Gestione biblioteche, mediateche e service; Ateco 2007 - 91.02.00 - Gestione musei; Ateco 2007 - 91.03.00 - Gestioni luoghi storici e attrazione simili. Contributo di 1.200 euro: Ateco 2007 - 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi; Ateco 2007 - 85.52.00 - Corsi di danza e altra formazione culturale. Un contributo di 1.200 euro va anche alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive senza codice Ateco affiliate a Federazione Ginnastica d'Italia (Fgi), Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids), Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr), Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), Federazione Italiana Scherma (Fis). Contributo di 1.500 euro: Ateco 2007 - 55.20.20 - Ostelli della gioventù; Ateco 2007 - 55.20.30 - Rifugi di montagna; Ateco 2007 - 55.20.40 - Colonie marine e montane; Ateco 2007 - 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate camper e roulotte; Ateco 2007 - 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi annessi tipo alberghiero; Ateco 2007 - 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie; Ateco 2007 - 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti; Ateco 2007 - 56.10.42 - Ristorazione ambulante; Ateco 2007 - 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting; Ateco 2007 - 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili; Ateco 2007 - 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi; Ateco 2007 - 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio; Ateco 2007 - 82.30.00 - Organizzazione di convegni; Ateco 2007 - 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli; Ateco 2007 - 90.02.02 - Attività nel campo della regia; Ateco 2007 - 90.02.09 - Altre attività di supporto; Ateco 2007 - 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Ateco 2007 - 93.11.10 - Gestione di stadi; Ateco 2007 - 93.11.20 - Gestione di piscine; Ateco 2007 - 93.11.30 - Gestione di impianti sport; Ateco 2007 - 93.11.90 - Gestione di altri impianti; Ateco 2007 - 93.12.00 - Attività di club sportivi; Ateco 2007 - 93.13.00 - Gestione di palestre; Ateco 2007 - 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportivi; Ateco 2007 - 93.19.99 - Altre attività sportive; Ateco 2007 - 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere; Ateco 2007 - 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; Ateco 2007 - 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona; Ateco 2007 - 77.39.94 - Noleggio strutture/attrezzature per manifestazione e spettacoli, impianti luce ed audio, palchi, stand; Ateco 2007 - 94.99.20/94.99.90 - Organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e hobby ed altre organizzazioni associative; Ateco 2007 - 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Ateco 2007 - 93.29.30 - Sale giochi e biliardi; Ateco 2007 - 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento; Ateco 2007 - 10.52.00 - Produzione di gelato; Ateco 2007 - 52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri; Ateco 2007 - 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale; Ateco 2007 - 77.11.00 - Noleggio di autovetture e di veicoli leggeri; Ateco 2007 - 773999 - Attività di noleggio senza operatore di altre macchine e attrezzature non classificate. Contributo di 1.800 euro: Ateco 2007 - 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione; Ateco 2007 - 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole. Contributo di 4.800 euro: Ateco 2007 - 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio; Ateco 2007 - 79.12.00 - Attività dei tour operator; Ateco 2007 - 55.10.00 - Alberghi; Ateco 2007 - 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici; Ateco 2007 - 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo; Ateco 2007 - 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica; Ateco 2007 - 96.04.20 - Stabilimenti termali; Ateco 2007 - 910400 - Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA