PORDENONE E UDINE - Un tracciamento più esteso, diverso da quello ormai rodato da quasi un anno di pandemia. Perché stavolta in provincia di Pordenone (ma è lo stesso in tutta la regione) la posta in gioco è perfino più alta: fermare sul nascere uno o più potenziali focolai di variante inglese e - sullo sfondo ma neanche poi tanto - preservare la libertà già limitata dei cittadini del Fvg e allo stesso tempo la salute. È scattata ieri, nel Friuli Occidentale, l’azione urgente seguita all’emersione di cinque casi di variante inglese, la mutazione più contagiosa (ma non più letale, almeno secondo gli studi già pubblicati e certificati) del Coronavirus.

LA BATTAGLIA

Isolare, isolare, isolare. Mai in modo così approfondito come stavolta. Nell’operazione sono coinvolti i vertici dell’Azienda sanitaria, mentre il “braccio” è quello del Dipartimento di prevenzione. Il tracciamento parte dai cinque casi riscontrati: uno a Pordenone, due a Porcia e due a Montereale. Ma se normalmente per effettuare il tracciamento si scelgono i contatti stretti del paziente contagiato e l’analisi a ritroso nel tempo si ferma ai giorni immediatamente precedenti la diagnosi, in questo caso si è deciso di andare oltre, compiendo indagini molto più approfondite. E a valle sono scattati più isolamenti: non solo tra i contatti stretti normalmente intesi (persone che hanno avuto un’esposizione ravvicinata e prolungata al caso confermato), ma anche tra chi è stato protagonista di incontri più brevi. Un’operazione preventiva che si profila come la prima vera “guerra” alla variante inglese in provincia di Pordenone. Lo stesso sta avvenendo nel resto della regione.

PIÙ CONTROLLI

Il secondo dente dell’ingranaggio è composto da una nuova strategia in seno all’ospedale di Pordenone. Per riconoscere la variante inglese, infatti, si parte praticamente sempre da un tampone ad elevata carica virale. Quindi da una persona che, per semplificare il tutto, ha una quantità importante di virus dentro di sé. E da oggi la maggior parte dei tamponi ad alta carica virale che sfuggono al test della proteina S (un altro tecnicismo per esperti che riguarda la diagnostica del ceppo mutato) sarà inviata immediatamente a Trieste, per aumentare il grado di conoscenza sul territorio.



LA RASSICURAZIONE

A coordinare il lavoro è il direttore sanitario Michele Chittaro, che parte da una rassicurazione importante. La più importante. «La variante inglese - precisa - è attaccata dal vaccino così come lo è il virus originario. Non c’è da temere da questo punto di vista». Aumentare il ritmo delle vaccinazioni, quindi, non farà altro che elevare le difese rispetto al nuovo ceppo. Sulla diffusione, invece, c’è un altro disc orso da fare. «Probabilmente è più ampia rispetto a quanto determinato dall’analisi», è il commento. Non così diffusa, però, da generare un’impennata dei contagi sul territorio. Almeno non per il momento.



RISPOSTE

La task force regionale lavora per coordinare i lavori dei singoli Dipartimenti di prevenzione. Nel caso in cui i focolai dovessero diventare minacciosi, la strategia sarebbe quella già seguita dall’Umbria: zone rosse locali per non chiudere tutto. Ma non è il caso del Friuli Venezia Giulia, dal momento che i contagi sono segnalati ancora in calo. L’unica zona rossa attuale è quella di Tramonti di Sopra, che terminerà domani.



OLTRECONFINE

Preoccupa invece quanto sta accadendo in Austria, e più precisamente in Tirolo, quindi non al confine con il Fvg. Lì è presente un focolaio di variante sudafricana, più temuta di quella inglese. Per questo le autorità di Vienna hanno deciso di inasprire le misure di sicurezza nel lander tirolese. Ieri, sul fronte italiano, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di emanare un’ordinanza che prevede test e quarantena per chi arriva dall’Austria. Il provvedimento esclude però i lavoratori transfrontalieri.

