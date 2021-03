AstraZeneca riparte, insegnanti in coda: «Ci fa più paura il Covid». Due terzi confermano gli appuntamenti

PORDENONE E UDINE - Una seconda prima volta, dopo una settimana travagliata che però ha portato a un responso netto dall’Europa: «AstraZeneca è un vaccino sicuro». E forti di queste parole ieri gli insegnanti sono tornati in coda per aspettare il loro turno per l’iniezione. Circa 160, all’ospedale di Spilimbergo, su 200 prenotazioni iniziali. Un’adesione alta, considerato quanto è successo negli ultimi giorni. Solo un terzo ha deciso di rinunciare, più o meno la media del resto della regione. E da oggi si vaccina di nuovo anche in provincia di Udine.

I RACCONTI

Importante, in questa fase delicata, ascoltare la voce di chi vincendo i timori e i dubbi si è presentato al proprio appuntamento. Come la maestra Luciana delle elementari di Spilimbergo, la prima vaccinata di ieri. «Ho sempre creduto nell’utilità della vaccinazione di massa - dice senza mostrare dubbi -. Anch’io ho avuto delle incertezze in questi giorni, ma non ho mai pensato di disdire l’appuntamento». Dietro di lei, una lunga fila all’ingresso dell’ospedale. «Da cittadina - spiega un’altra insegnante che lavora in una scuola superiore di Pordenone - ho chiamato il mio medico e mi ha convinta immediatamente. Sono qui a vaccinarmi per senso civico e responsabilità nei confronti dei miei allievi. Questa è la scuola: responsabilità». Un altro professore, invece, è più diretto: «Ma quale paura. A me terrorizza il virus che uccide in tutta Italia 400 persone al giorno. Non il vaccino, il virus è il nemico. Il vaccino lo batte».