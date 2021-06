PORDENONE - Il caso AstraZeneca, che porta tutte le Regioni a rivedere i propri piani vaccinali e a chiedere (oggi è atteso il vertice decisivo con il Governo) un surplus di dosi Pfizer e Moderna, in questo caso c’entra fino a un certo punto. La scelta è figlia dell’osservazione, di un confronto che supera non solo i confini regionali, ma anche quelli del Paese: il Friuli Venezia Giulia, infatti, non ha fretta di aprire le agende vaccinali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati