Il Covid uccide a 52 anni l'ex vicesindaco di Arzene, Alberto Pighin. Aveva scelto di non vaccinarsi

VALVASONE ARZENE - È morto all’età di 52 anni, all’ospedale di Pordenone, Alberto Pighin. Risiedeva da anni a Casarsa, ma era originario di San Lorenzo, nel comune di Valvasone Arzene. Per settimane aveva combattuto contro il Covid-19, lunedì sera però il suo cuore ha smesso di battere. La notizia si è sparsa in breve tempo e la commozione è tanta nella comunità di San Lorenzo e nell’intero paese dove era conosciuto non solo per la sua professione di geometra, ma anche per l’incarico di vicesindaco ricoperto durante il primo mandato dell’ex sindaco Scodellaro e per il ruolo attivo nell’associazionismo. Lascia la moglie Laura Lenardon, originaria di San Martino, la figlia Aurora di 19 anni, la mamma Rosetta. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Lorenzo di Arzene.



LA MALATTIA



Nato a San Vito al Tagliamento il 30 novembre 1969, Alberto Pighin era ricoverato da settimane nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria degli Angel, per problemi legati al Covid-19. Non era vaccinato. Si era ammalato a gennaio ed era stato necessario il ricovero in ospedale. Le sue condizioni sono peggiorate nel tempo e lunedì sera è spirato lasciando nel dolore i familiari e i tanti amici.



IL RICORDO DELLA MOGLIE



Numerose sono le testimonianze di affetto giunte in queste ore di dolore alla moglie Laura che così lo ricorda: «Era una persona buona, generosa, amata da tutti. Molto premuroso come papà». Poi continua: «La sua è stata una morte inaspettata». Alberto era molto conosciuto a San Lorenzo e in tutto il territorio provinciale per il lavoro che svolgeva: geometra, professionalmente era molto apprezzato e preparato. Aveva lo studio in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. «Era impegnato nella comunità locale - ricorda ancora la moglie - e aveva collaborato con la parrocchia, la Pro loco di San Lorenzo e numerose associazioni. Lascia un ricordo di affetti e amicizie». Con Laura è stato amore a prima vista: si sono sposati nel 2001, e poco dopo sono andati a vivere insieme a Casarsa. Era anche molto appassionato di montagna e quando aveva l’occasione si recava con familiari e amici tra le montagne del Friuli per poter toccare il cielo con un dito.