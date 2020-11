PORDENONE - Non c'è stato nulla da fare per il 63enne di San Vito Renzo Bertoia, morto nel reparto Covid di Pordenone. Era un paziente oncologico grave ed era transitato dall’Hospice di San Vito. Ora l’operatore che lo ha trattato dovrà eseguire il test. Bertoia era il fondatore dell’azienda Ltl di San Vito (zona Ponte Rosso).

La comunità di Cordenons, già in ansia per don Grillo, ora prega anche per monsignor Pietro Cesco, anch'egli ricoverato in ospedale a Pordenone a causa del Covid. Non si trova però in Rianimazione.

