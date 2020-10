CASARSA (PORDENONE) - «Ho fatto il tampone e purtroppo sono risultata positiva al Covid». Lo ha annunciato così, ieri, con un video nella sua pagina di Facebook, la sindaca Lavinia Clarotto (nella foto). La notizia si è sparsa in poche ore in tutta la cittadina anche attaverso il tam tam dei social e molte sono state le attestazioni di vicinanza rivolte al primo cittadino.



I SINTOMI

Ma ecco il racconto dalla stessa Clarotto. «Vi saluto da casa e qui per un po' dovrò rimanerci. Questa mattina mi sono svegliata con un raffreddore strano. Non sentivo bene gli odori e questo mi ha fatto subito insospettire. Così ho allertato immediatamente il medico che si è presentato a casa e mi ha sottoposto al tampone rapido per il Coronavirus. L'esito è stato chiaro: purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Sono stata quindi segnalata al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria e sono stati i medici dedicati a dirmi come procedere e quali modalità seguire».



I CONTATTI

Clarotto si è chiesta subito come abbia a infettarsi. Una domanda senza risposta, almeno per ora. «Non ho la più pallida idea di come possa aver contratto il Coronavirus - ammette il sindaco -. Perché, come sa chi mi conosce, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria sto molto attenta. Indosso sempre la mascherina, mantengo le distanze. Ho sempre cercato di essere prudente».



L'APPELLO

Quindi, coglie l'occasione per lanciare un appello. «Il virus è infido e si insinua tra noi e colpisce quando uno meno se lo aspetta. Ribadisco quindi che è sempre fondamentale indossare la mascherina e mantenere le distanze, oltre a effettuare l'igienizzazione delle mani». Nonostante la situazione che sta vivendo, non si scoraggia il sindaco Clarotto e continua a lavorare, sostenuta dalla sua famiglia che fin da subito si è messa in isolamento. «Io da casa sono comunque operativa, sono collegata con l'esterno grazie al portatile, ho la firma digitale, sono in contatto con il personale degli uffici comunali e i componenti della giunta».



MUNICIPIO CHIUSO

A proposito del municipio, la residenza comunale è rimasta chiusa ieri e lo sarà anche oggi per consentire di effettuare giuste e opportune operazioni di sanificazione degli ambienti. Non solo. Anche il personale dipendente e i membri della giunta comunale già ieri sono stati sottoposti a tampone per verificare un'eventuale positività al Covid - 19.



L'ALTRO POSITIVO

Già si sapeva che da circa una settimana un dipendente comunale era risultato positivo al virus ma si era da subito autoisolato e, va detto, che non ha avuto contatti diretti con il primo cittadino. Infine, il sindaco invita a guardare al futuro con fiducia. «È un periodo non facile per tutti. Da inizio settimana bar e ristoranti sono chiusi dalle 18, gli studenti delle scuole superiori dovranno continuare le attività didattiche a distanza. Le giornate non sono felici per molti di noi, ma davvero invito tutti a non mollare e a tenere duro. Sempre. Fino in fondo. Abbiamo bisogno di energie: tutti insieme ce la faremo a sconfiggere il Covid, perchè non posso pensare che il genere umano possa essere sopraffatto da tutto questo. Ce la faremo».

Emanuele Minca

