Protesta dei genitori, lunga fila in corso Vittorio per dire no alla chiusura delle scuole

PORDENONE - Una lunga fila di genitori, insegnanti, cittadini comuni. Scatta la protesta a Pordenone contro la chiusura delle scuole, sancita dalla Regione per far fronte all'aumento dei contagi. Un report recente ha dimostrato che i focolai tra i banchi sono in netto aumento, ma i genitori del gruppo "Priorità alla scuola" non ci stanno e scendono in strada. «Non possiamo stare zitti, giù le mani dalla scuola - è il messaggio lanciato da Pordenone -. I ragazzi hanno già sofferto troppo e hanno rispettato le regole. Ci sentiamo il fanalino di coda della società».

