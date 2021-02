Covid, cinquemila studenti pordenonesi tornano in classe: la scuola alla prova più difficile

PORDENONE - Cinquemila studenti di nuovo sui banchi dopo il lungo stop. Anche a Pordenone lunedì 1 febbraio gli allievi delle superiori sono rientrati in classe, anche se al 50 per cento della capienza di ogni istituto. All'ingresso non si sono viste le stesse scene di settembre, quando un'organizzazione ancora da rodare aveva permesso diversi assembramenti, soprattutto sui trasporti pubblici. Ora la scuola affronta la prova dell'inverno, con regole più dure e la speranza di non fermarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA