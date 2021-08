Ricoveri in aumento, riapre anche la terapia intensiva di Trieste

PORDENONE - Tre ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero di pazienti che hanno bisogno di cure intensive è cresciuto ieri a undici. Una situazione che ha portato all'esaurimento dei posti disponibili nella terapia intensiva dell'ospedale di Udine (sono nove) e alla riattivazione della terapia intensiva del Cattinara di Trieste. Diversi tra i ricoverati nelle Intensiva hanno meno di quarant'anni. Ma anche tra i più anziani (ieri a Trieste è stata intubata una donna di 83 anni trasferita dall'ospedale di Udine) non sono vaccinati. Sia nel reparto di cure intensiva dell'ospedale udinese che nella terapia semi-intensiva di Trieste (già attiva da diverse settimane con 5, 6 posti) sono molti i pazienti pordenonesi. Si tratta di ricoveri conseguenti ai focolai che erano esplosi nel Friuli occidentale circa un mese fa. Focolai che avevano coinvolto in prima battuta persone giovani (tra i venti e i trent'anni) ma che poi si sono allargati a persone anche più anziane. Che dopo un primo ricovero nei reparti ordinari, in particolare l'Infettivologia di Udine, sono stati trasferiti nei reparti di cure intensive.

LA RIAPERTURA

La riapertura del reparto intensivo di Trieste (era stato chiuso lo scorso 2 giugno) comporta ora inevitabilmente la rimodulazione delle attività dell'ospedale triestino con la riduzione o la chiusura di alcune sale operatorie a causa della necessità di spostare il personale proprio nell'Intensiva appena riaperta. Una situazione, inoltre, che causa ulteriori ritardi nelle attività e negli interventi da recuperare ancora dall'anno scorso. Nell'ospedale di Pordenone restano per ora operativi i dieci posti ordinari nell'area del reparto della Pneumologia che sono stati dedicati all'accoglienza dei pazienti Covid. Ancora il numero di posti è ritenuto sufficiente visto che non è ancora stato saturato. Non è però escluso che - se la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi - si debba ricorrere a un ampliamento dei posti disponibili. Anche in questo caso un maggior numero di posti dedicati ai pazienti Covid distoglierebbe risorse e personale da altre attività. Anche a Pordenone, infatti, visite e interventi da recuperare sono molti e lo sforzo nell'eseguirli sta continuando ormai da lunghi mesi.

I NUMERI

Intanto nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia i contagi registrati sono stati 25, minore il numero dei tamponi come consuetudine nei fine settimana. Su 1.082 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,94%. Sono inoltre 394 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 4 casi (1,02%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Sono undici le persone ricoverate in terapia intensiva (una dimissione rispetto a ieri e tre ingressi: una donna del 1937 e due uomini rispettivamente del 1944 e del 1961). Ammontano a 34 i pazienti ricoverati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.796, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.108, i clinicamente guariti 98 mentre le persone in isolamento scendono a 866. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.913 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.773 a Trieste, 51.310 a Udine, 22.029 a Pordenone, 13.294 a Gorizia e 1.507 da fuori regione.