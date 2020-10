TRIESTE - Sulle note dell'inno nazionale, è scatatta anche a Trieste la protesta contro il Dpcm firmato domenica dal governo. Migliaia di persone si sono radunate in piazza Unità, di fronte alla Prefettura, per manifestare e non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine.

Seguono da vicino gli avvenimenti anche il presidente Massimiliano Fedriga e il sindaco della città, Roberto Dipiazza.

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA