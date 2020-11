SAN QUIRINO - Se n’è andato in silenzio e con l’eleganza che lo aveva contraddistinto nella sua intera esistenza. Renato Cadelli, 77 anni, sanquirinese, dal 2014 era ospite della Casa anziani “Ada e Alfredo Arcicasa”. Da qualche giorno era stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Pordenone. Ma il suo corpo, già minato da altre patologie, non è riuscito a resistere a quest’ultima battaglia. Anche se il suo spirito era ben saldo, tanto da continuare a mantenere i contatti via social con gli operatori della struttura, dove lascia un grande vuoto e tristezza.



UNA VITA AVVENTUROSA

La quiescenza nella struttura sanquirinese è arrivata dopo una vita incredibilmente avventurosa. Partito nel ’57 a soli 14 anni per Milano aveva imparato il mestiere di barman allo storico Biffi Scala, in galleria Vittorio Emanuele a due passi dal Duomo. Dopo due anni il trasferimento in Svizzera, nel Canton di Berna ad Interlaken dove diviene aiuto concierge all’Hotel Victoria Jungfrau dopo essere partito con l’umile mansione di “commis debarasseur” ovvero colui che sparecchiava la tavola. Ma il giro del mondo di Cadelli non si ferma e così il suo bagaglio di esperienza. Serve con maestria teste coronate, il re di Bulgaria e il principe Carlo d’Inghilterra, ad esempio, a Crans Montana aiuta l’allora presidente del consiglio Amintore Fanfani a soddisfare la sua passione per le bocce e serve anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa durante un’esercitazione Nato tenuta a Ugovizza. Negli anni ’60 si sposta nella Swinging London e mentre fa il barman per il Grand hotel Europa, tra Piccadilly Circus e Soho riceve una proposta irrinunciabile: trasferirsi alle Bermuda.

ALLE BERMUDA

Qui conosce il mito del pugilato: Muhammad Alì del quale conservava gelosamente una foto con dedica, scattata nell’isola caraibica. Nel ’73 un altro trasferimento, con un ruolo di responsabilità in un luogo che qualche anno più avanti diventerà tristemente famoso: le Twin towers di New York. Rientrato in Italia dopo la parentesi nella Grande mela riceve una proposta da Silvio Berlusconi, per gestire un bar nella neo costituita Milano 2. Ma Cadelli è stanco e cerca stabilità e tranquillità e per questo, forse sorprendentemente, decide di tornare al paese, San Quirino, dove ritrova anche il fratello Oreste, che per lavoro era stato tanti anni nel continente africano. Un modo per costruirsi una famiglia che il suo peregrinare non gli aveva permesso. Nonostante una emorragia cerebrale e l’asportazione di un rene era comunque rimasto attivissimo a conferma del suo spirito libero e propositivo.

IL VOLONTARIATO

Collaborava con l’associazione Volontari San Quirino, era membro dell’Udinese Club locale e indossava con orgoglio il cappello da Alpino, partecipando il più possibile alla vita di paese. «Renato era una persona positiva e caparbia, che faceva bene a tutti – raccontano Patrizia Antonel, assessora alle politiche sociali e il sindaco Gianni Giugovaz –. L’amministrazione è vicina alla famiglia. Ma siamo sicuri che queste parole siano assolutamente condivise da tutta la nostra comunità»

