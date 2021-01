Covid in provincia di Pordenone, ecco quali sono i comuni con l'incidenza più alta di contagiati

PORDENONE - La Protezione civile del Fvg ieri ha aggiornato la mappa che fotografa la situazione dell’epidemia nei vari Comuni della regione. In provincia di Pordenone si conferma quella montana e pedemontana, la fascia più colpita. Gli effetti dei contagi in pedemontana, poi, si riverberano lungo l’asse del Meduna e del Tagliamento sino a Spilimbergo e San Giorgio. L’incidenza più ata dei positivi sui mille abitanti la si trova a Cimolais (78,4), ma è tutta la montagna a registrare tassi molto alti in relazione alla popolazione residente: Erto e Casso è a quota 28, Claut a 37, Andreis a 35, Frisanco a 32. Scendendo, si trovano Maniago (28) e Spilimbergo (25). Preoccupa Pinzano, con 43 positivi su mille abitanti. Pordenone si ferma a 15 positivi su mille residenti. Situazione peggiore a Pravisdomini, con un’incidenza di 24 contagiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA