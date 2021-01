PORDENONE - In un solo mese presentate 275 domande. Tante e sono servite per aiutare, in questo periodo segnato dalla pandemia da Covid-19, le famiglie più bisognose che abitano a Pordenone. Quelle che, più di altre, hanno risentito dei contraccolpi economici causati dal nuovo Coronavirus. Sono i nuovi poveri che risiedono in città. Quelli che un lavoro non ce l’hanno più o che hanno visto le loro entrate ridursi a vista d’occhio. Che non hanno abbastanza soldi nel conto corrente per pagare l’affitto di casa piuttosto che la bolletta della luce o del gas. O che, ancora peggio, non riescono a permettersi l’abbonamento internet che servirebbe ai figli per seguire le lezioni scolastiche a distanza. Duecentosettantacinque domande (in un solo mese) sono tante, ma il tessuto tiene ancora.

Almeno secondo il vicesindaco Eligio Grizzo che, sulla carta, aveva previsto numeri ben più consistenti. Tanto da mettere sul piatto mezzo milione di euro per cercare di aiutare tutti i pordenonesi che avrebbero fatto richiesta del bonus una tantum di 700 euro. Soldi direttamente accreditati nel conto corrente dei richiedenti, da spendere a piacimento. Senza, quindi, nessun vincolo come, invece, prevedeva il precedente bonus spesa alimentare (garantito dallo Stato). «Delle 275 domande presentate – spiega Grizzo – 188 sono state accolte e quindi subito liquidate. Trentatré, essendo state compilate in maniera non corretta, sono state automatiche respinte dalla commissione esaminatrice, mentre 46 sono state ritirate da chi, in un primo momento, le aveva presentate». In tutto, quindi, sono stati distribuiti 134mila euro. «Si tratta di risorse del Comune – sottolinea il vicesindaco, che ha in mano la delega al Sociale – ma il brutto deve ancora arrivare. Siamo pronti, da gennaio a marzo, a ricevere numerose richiese di aiuto che andranno quindi a sommarsi a quelle che siamo riusciti già a soddisfare. Tra novembre e dicembre del 2020 la maggior parte dei cittadini è riuscita comunque a garantirsi uno stipendio, la tredicesima mensilità o comunque qualche ristoro. I veri problemi, almeno secondo le nostre previsioni, arriveranno da qui a fine marzo quando, purtroppo, molte aziende non avranno più liquidità o saranno addirittura costrette a chiudere. Senza dimenticare, poi, che al momento i licenziamenti sono ancora bloccati. Che ne sarà, un domani, per decine di famiglie che risiedono in città?».

Le previsioni di Grizzo sono tutt’altro che ottimiste. «Per dire il vero – allarga le braccia – mi sarei aspettato un numero ben più corposo, rispetto alle 275 domande presentate, di richieste rispetto all’ottenimento del bonus una tantum, di soccorso alle famiglie indigenti. Il vero problema si verificherà nella prima parte dell’anno: il termometro della situazione è questo e non promette nulla di buono. Siamo quindi pronti ad erogare i restanti 370mila euro che, insieme ai 134mila già erogati, sono stati messi a disposizione dei cittadini all’interno di un fondo solidale». La preoccupazione del vicesindaco è alta, dal momento che fotografa una situazione ad alto rischio: «Sono molte le famiglie che oggi – sottolinea – vivono in una situazione di povertà. Si trovano a non avere soldi in banca, tanto che non sarebbero in grado di affrontare una spesa imprevista. Quello di cui sono preoccupato, però, è l’abbassamento drastico della media di età delle persone che chiedono aiuto. Se prima erano gli anziani ad avere bisogno di assistenza, ora i nuovi poveri hanno un’età compresa tra i 18 e i 45 anni. Uomini e donne che non hanno un lavoro, che vivono in una situazione di precarietà e che, soprattutto, non hanno un euro da parte. Non perché non guadagnano, ma perché, molte volte, non sono in grado di gestire i soldi che entrano e quelli che escono».

