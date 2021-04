Calcio, finisce la quarantena per il Pordenone: tutti i giocatori negativi

PORDENONE - Il Pordenone Calcio ha ricevuto gli esiti degli ultimi tamponi effettuati che confermano la negatività al Covid dell'intero gruppo squadra e la conseguente conclusione del periodo di quarantena fiduciaria. Lo annuncia la società in una nota. La formazione neroverde, che milita in serie B, era stata costretta a rinviare la gara interna con il Pisa, dello scorso 20 marzo, dopo lo scoppio di un focolaio che ha interessato complessivamente 12 calciatori. Nelle successive gare con il Brescia e l'Entella era invece scesa in campo con alcune defezioni.