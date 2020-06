AZZANO DECIMO - Arkesis, la cooperativa di Azzano Decimo che offre all’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale servizi di trasporto e soccorso con ambulanza, non chiederà alcun rimborso alla Regione. Mentre l’armatore della nave Allegra, il traghetto della Gnv che sarebbe dovuto diventare un ospedale galleggiante per accogliere gli anziani malati di Covid-19, pretende ora un ristoro di 246mila euro (per la spese sostenute per adattare l’imbarcazione), Arkesis, attraverso il suo presidente Roberto Azzola ha fatto sapere che non avanzerà richieste economiche.

IL CONTRACCOLPO

Si tratta comunque di un contraccolpo finanziario non da poco per l’azienda di Azzano, che vincendo l’appalto avrebbe dovuto garantire la presenza sulla nave di infermieri ed operatori socio-sanitari. «Al personale sanitario che avevamo contattato, ottanta tra infermieri e operatori socio-sanitari, abbiamo comunicato la decisione della giunta regionale di non avvalersi più del traghetto. È chiaro che dispiace che tutto sia tramontato così, senza nemmeno che quell’attività sia potuta cominciare, ma si vede che doveva andare così. Abbiamo ringraziato il personale che aveva accettato l’incarico, altro non possiamo fare. Ricercare operatori della sanità, tra l’altro, fa parte del nostro lavoro quotidiano».

L’APPALTO

Per Arkesis si sarebbe trattato di un affare da mezzo milione di euro al mese. L’appalto avrebbe avuto una durata di sei mesi e, a seconda delle necessità, avrebbe potuto essere prorogato. A metà aprile era cominciata a circolare un’offerta di lavoro che richiedeva, per la sede di Trieste, personale infermieristico o socio-sanitario da impiegare urgentemente. L’annuncio di lavoro era stato pubblicato sul web e sui social proprio dalla Arkesis. Numerose erano state le candidature, che l’azienda di Azzano aveva provveduto a selezionare». Sul più bello, però, il sogno si è infranto. «Continuiamo comunque nella nostra attività giornaliera - assicura Azzola – cercando di svolgerla nel migliore dei modi».

L’ARMATORE

La questione nave, però, è diventata più spigolosa del previsto. Non è stato sufficiente un "no grazie, non serve più" dalla Regione alla Gnv per chiudere la partita. Ora l'armatore pretende il ristoro delle spese sostenute. Ha inviato all'Azienda sanitaria giuliano-isontina, referente dell'operazione, una richiesta di rimborso di 246mila euro per i costi dovuti al riattaggio del traghetto a nave ospedale. Richiesta che Regione e Azienda sanitaria hanno rispedito al mittente, con disdetta formale all'emissione della nota di addebito. Secondo la Regione, non essendo stato firmato alcun contratto, nessun lavoro anticipato era stato pattuito e nessun rimborso, quindi, è dovuto. L'impressione è che la vicenda non si chiuderà qui. A stabilire chi ha ragione potrebbe servire un giudice.