PORDENONE - Si erano contagiate probabilmente in casa, a Sacile, dove vivevano assieme. E il virus le ha strappate entrambe alla loro famiglia a 24 ore di distanza l’una dall’altra. Eufemia Carli, vedova Naibo, è morta all’ospedale di Pordenone il 27 dicembre. Anche sua figlia, Maddalena Naibo, era ricoverata al Santa Maria degli Angeli. E il 28 dicembre è stata vinta dallo stesso destino crudele che 24 ore prima le aveva tolto la mamma. E la comunità di San Odorico, a Sacile, è in lutto per una doppia perdita all’interno di una famiglia distrutta dal Covid-19. Per mamma e figlia non c’è stato nulla da fare. I funerali saranno celebrati domani in forma congiunta.

Ventiquattro ore drammatiche anche in casa di riposo a San Vito, dove hanno perso la vita cinque anziane: Velia Vadori (95 anni), Liliana Pagura (zoppolana di 85 anni), Ancilla Sartori (91), Ariberta Garlatti (97) e Teresa Galasso (104 anni, la più anziana della residenza). A Spilimbergo addio a Francesco Lenarduzzi (89) di San Giorgio e a un uomo di 73 anni. Nella residenza dell’Asp i positivi sono 171 su 180. A Pordenone è morto Augusto Perosa. Aveva 92 anni ed era il padre di Primo Perosa, ex segretario generale del Comune di Pordenone. Augusto aveva suonato anche nella Filarmonica.

