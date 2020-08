Arrivati da poche ore in Friuli Venezia Giulia e già positivi al Covid, due migranti in isolamento

UDINE - Due migranti rintracciati nella giornata di lunedì 17 agosto in provincia di Udine sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. I richiedenti asilo avevano passato la frontiera tra Italia e Slovenia dopo aver concluso il tracciato della cosiddetta Rotta balcanica. Sono stati sottoposti al tampone diagnostico ed è stata riscontrata la presenza del Coronavirus. Per questo i due migranti sono stati immediatamente posti in isolamento, senza entrare in contatto con altre persone a rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA