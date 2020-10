PORDENONE In provincia di Pordenone ci sono 635 persone in isolamento domiciliare, tra cui 159 positive al Covid-19 e 389 in quarantena dopo un contatto accertato con un contagiato. La Regione e l'Azienda sanitaria hanno calcolato che almeno un isolato su tre non abbia la possibilità tecnica di trascorrere la quarantena in sicurezza, soprattutto a causa delle dimensioni ridotte della propria abitazione e della convivenza con più familiari in ambienti ristretti. Per questo negli ultimi giorni i vertici dell'AsFo hanno presentato alla Conferenza dei sindaci una proposta che si è trasformata in una richiesta urgente: serve il cosiddetto albergo sanitario, cioè almeno una struttura in provincia per accogliere le persone in isolamento che non possono trascorrere i 14 giorni senza avere contatti ravvicinati con i familiari.

I DETTAGLI

La regia dell'operazione è affidata al direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, e il progetto è la naturale prosecuzione sul territorio del piano pandemico varato in ambito ospedaliero. Non sarà un percorso agevole, perché non basta trovare un immobile sfitto: la struttura deve essere già pronta ad ospitare persone costrette a vivervi all'interno per 14 giorni e deve presentare spazi separati e percorsi adeguati. È il Dipartimento di prevenzione, una volta individuato lo stabile, a doverlo certificare. «Abbiamo già contattato i sindaci della provincia - ha spiegato Polimeni - e alcuni di loro hanno presentato le prime proposte. Si tratta nella maggior parte dei casi di foresterie non utilizzate che si trovano all'interno di immobili di proprietà delle singole amministrazioni. È possibile che si vada verso la realizzazione di più strutture di isolamento sparse sul territorio». Anche la Curia di Pordenone ha garantito la sua disponibilità a ospitare nei propri locali della provincia alcuni cittadini che devono trascorrere l'isolamento di 14 giorni. Si tratta di un'indicazione di massima, dal momento che non è stato ancora specificato quale locale potrà essere utile all'operazione voluta dall'Azienda sanitaria. Durante la prima fase della pandemia, si è tentato più volte di trovare una struttura per la quarantena in sicurezza in provincia di Pordenone, ma alla fine si è deciso di ripiegare su altri tre siti: un edificio di proprietà dell'esercito a Muggia (Ts), la foresteria del santuario della Madonna missionaria a Tricesimo (Ud) e le palazzine dell'Aeronautica a Pasian di Prato (Ud). Ora anche nel Friuli Occidentale sorgeranno piccoli centri sparsi per l'isolamento sicuro.

GLI OSPITI

Chi avrà diritto ad entrare nelle strutture per la quarantena? Innanzitutto non chi presenterà i sintomi clinici del Covid-19. Gli alberghi sanitari non saranno predisposti per l'assistenza medica specializzata e potranno accogliere solo pazienti asintomatici oppure persone non positive ma costrette all'isolamento per un contatto avvenuto con un cittadino contagiato dal Coronavirus. «Si pensa soprattutto ai più giovani - ha spiegato Polimeni -, che devono rimanere in isolamento e che spesso vivono con la propria famiglia in spazi troppo stretti per non avere contatti durante i 14 giorni di quarantena». Le prime proposte arrivate dai sindaci saranno vagliate già questa settimana dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria.

