Secondo caso di Covid nella giunta regionale del Fvg: positivo l'assessore Scoccimarro, tampone per Riccardi e Fedriga

TRIESTE - L'assessore regionale Fabio Scoccimarro ha il Covid-19. Lo ha nnunciato lui stesso con un videomessaggio, raccomandando ancora una volta l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la massima attenzione da parte di tutti. "Non so come posso averlo preso", ha spiegato il titolare delle deleghe regionali all'Ambiente. Si tratta del secondo caso in giunta dopo quello dell'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti. Scoccimarro è in isolamento domiciliare e non ha sintomi. Venerdì ha partecipato a una riunione in presenza con il presidente Fedriga e il vice Riccardi, entrambi già sottoposti al tampone. Il risultato si saprà nelle prossime ore. Il test rapido di Fedriga ha già dato esito negativo.

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA