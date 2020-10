Il Covid entra nella giunta regionale, è positivo l'assessore Graziano Pizzimenti

TRIESTE - L'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, ha ricevuto l'esito positivo del tampone: è positivo al Coronavirus. La notizia è trapelata dalla stessa giunta regionale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre. L'assessore Pizzimenti è in isolamento domiciliare e non presenta i sintomi della malattia. Si tratta del primo caso tra i membri dell'esecutivo regionale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il contatto "fatale" sarebbe stato quello con un parente positivo. Pizzimenti lavorava da remoto e non aveva avuto contatti recenti con i membri della giunta regionale.

