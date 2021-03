PORDENONE E UDINE - La decisione, come sempre, arriverà oggi. Il venerdì è il giorno in cui l’Istituto superiore di sanità elabora i dati definitivi che arrivano dalle regioni e successivamente la cabina di regia determina i colori dei territori. Infine arrivano le ordinanze del ministero della Salute e il quadro diventa ufficiale. Tutti passaggi che questa settimana per il Friuli Venezia Giulia sono più che scontati: la regione rimarrà in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati