Coronavirus in Fvg, l'indice Rt scende a 1,23 ma l'incidenza è alta: i numeri restano da zona rossa

PORDENONE E UDINE - L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia, calcolato sui sette giorni, scende a 1,23, con un intervallo inferiore di 1,2. Ma non basta ad aprire le porte alla zona arancione. L'incidenza sui 100mila abitanti, calcolata dall'Istituto superiore di sanità, è infatti di 317 casi, ampiamente superiore rispetto al limite dei 250 contagi. Rimarrà il lockdown. L'epidemia però rallenta: i nuovi casi aumentano solo del 2 per cento e scendono i nuovi focolai: erano 772, sono diventati 669. In crescita da 1490 a 1656 quelli attualmente attivi. Male il tracciamento, con i casi non associati a catene di trasmissione note ancora in aumento. Stabile al 16 per cento, il rapporto tra positivi e tamponi.

IN CORSIA

Preoccupa soprattutto l'occupazione delle Terapie intensive, che si attesta al 47 per cento. Occupati al 49 per cento, invece, i letti nelle Medicine Covid.