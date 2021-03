PORDENONE E UDINE - Il Friuli Venezia Giulia ora teme una zona rossa più lunga del previsto. Il provvedimento che sarà firmato oggi (il ritardo è dovuto solamente a ragioni tecniche) dal ministro della Salute Roberto Speranza, durerà sì due settimane, ma alle porte c’è un’alta possibilità che possa essere prolungato per altri sette giorni, quindi sino a Pasqua. E in quei giorni sarà l’intero Paese ad essere in lockdown. Quindi per la regione potrebbe esserci all’orizzonte un mese di chiusure pesanti.

COSA CAMBIA

Da lunedì (dalla mezzanotte di domenica) in tutta la regione chiuderanno i negozi, compresi parrucchieri ed estetisti. Aperti alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie. I mercati potranno proseguire ma solo con i prodotti alimentari. Stop a tutte le scuole, dai nidi alle università. La didattica a distanza sarà risparmiata solo agli studenti con disabilità. Ok alle attività di laboratorio. Capitolo spostamenti. Saranno tutti vietati tranne quelli dettati da motivi di lavoro, salute e necessità. Sono consentite, ad esempio, le visite per assistere una persona non autosufficiente o con disabilità. Bar e ristoranti, ok all’asporto. In Tribunale proseguiranno le udienze penali. L’attività motoria è consentita nelle vicinanze della propria abitazione.

IL QUADRO

«Di fronte ai dati - ha detto venerdì il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - non si può dire nulla: la zona rossa è un provvedimento giusto, nonché atteso. Ai cittadini ripeto quello che ho detto pochi giorni fa: questo dev’essere l’ultimo sforzo, restiamo uniti in un momento difficile, con all’orizzonte la speranza dei vaccini». Il Friuli Venezia Giulia ha pagato l’impennata dei contagi in provincia di Udine e nel Goriziano. Il picco è previsto per la prima settimana di aprile. L’Istituto superiore di sanità, considerate anche le Terapie intensive occupate al 33 per cento, ha inserito la regione nella fascia a rischio e impatto alti. Inevitabile la zona rossa.

IL VERTICE

Uniformità dei parametri a livello nazionale per la misurazione del contagio, indennizzi urgenti per le categorie economiche costrette a limitare la propria attività e congedi parentali per i genitori che dovranno rimanere a casa per seguire i figli a causa delle scuole chiuse. Sono queste le principali richieste avanzate ieri dalle Regioni al governo. «L’incontro - spiega il vicepresidente Riccardi - è servito per spiegare e a condividere le misure con le quali contenere i contagi. Le Regioni hanno condiviso la necessità di procedere all’adozione di tutti i provvedimenti necessari. Uno degli aspetti sui quali le Regioni hanno chiesto al governo di porre particolare attenzione è stato quello relativo ai parametri per misurare il contagio. La volontà di effettuare un numero elevato di tamponi non può diventare infatti un elemento penalizzate che va ad influire negativamente sul rapporto tra test e nuovi contagi. Per questo motivo si è chiesto di definire parametri che valgano in maniera uniforme in tutta la penisola. A ciò - ha aggiunto ancora Riccardi - le Regioni hanno avanzato altre due richieste al governo. Una di queste è la necessità di provvedere, in tempi rapidi, alla definizione di importanti e urgenti indennizzi per contrastare le penalizzazioni a cui sono costrette le diverse categorie a seguito delle limitazioni della loro attività. In secondo luogo ì le Regioni hanno proposto ai ministri che vengano concessi, anche in forma retroattiva, i congedi parentali a favore dei genitori che dovranno rimanere a casa per assistere i figli a causa delle scuole chiuse».

