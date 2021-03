Zona rossa, scuole tutte chiuse: esplode il problema dei congedi parentali, ecco come fare per averli

PORDENONE E UDINE - Spazio per commentare la decisione del governo relativa alla zona rossa ora non ce n’è. Anche quella di dirigenti scolastici e sindacati è una presa d’atto. Non è più il momento della protesta, ma della prospettiva. Il problema maggiore in questo momento non è tanto la scuola, che da lunedì chiuderà dai nidi all’università, quanto il mondo delle famiglie, alle prese con difficoltà provate solamente nella primavera 2020.

L’ALLARME

«Siamo già di fronte a una pioggia di domande relative ai congedi parentali - fa sapere Mario Bellomo della Cgil -. È il vero problema di questa nuova fase dell’emergenza». I congedi parentali previsti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50 per cento per chi ha figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking. Arriva un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine. Il bonus è alternativo al congedo parentale. È questo ciò che è filtrato dal consiglio dei ministri di ieri. Una misura da 290 milioni di euro che impatterà anche sulle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Già, perché da lunedì saranno chiuse tutte le scuole, e rimarranno a casa anche bambini con meno di 14 anni, che non possono rimanere da soli. Un problema enorme per i genitori che lavorano. «Non tutti - precisano infatti i sindacati - hanno la possibilità di ricorrere allo smart working». Il riferimento corre a molti settori, come i trasporti o il lavoro in fabbrica. «È un problema grosso - ammette Antonella Piccolo della Cisl - e ci stiamo confrontando con il direttivo nazionale».

Per accedere al congedo parentale è opportuno visitare il sito dell’Inps oppure rivolgersi ai patronati. Sono allo studio anche misure ad hoc per i lavoratori autonomi. Ma non sono poche le famiglie, anche nel Pordenonese, che per ora saranno costretta a ricorrere all’aiuto dei nonni oppure ad ingaggiare una baby sitter.

LE REAZIONI

«Ci aspettavamo la chiusura delle scuole - ha spiegato invece la dirigente Simonetta Polmonari -, pareva inevitabile. Gli Istituti comprensivi sono già pronti con la didattica a distanza. Ora però siamo preoccupati per le famiglie e per i docenti che hanno figli piccoli: agevoleremo i congedi in ogni modo».

