Il nuovo monitoraggio: crollano tutti gli indicatori, giallo assicurato. Rt a 0,71, ecco perché non preoccupa

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia sale a quota 0,71 ma resta abbondantemente sotto l'uno. Non significa che l'epidemia sta crescendo, è bene ricordarlo, ma che la discesa della curva rallenta. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 0,61. Il Fvg rimane certamente in zona gialla. Secondo l'Iss, il valore dell'incidenza è di 93 contagi su 100mila abitanti, per la prima volta sotto i cento da mesi

I NUMERI

I contagi nell'ultima settimana sono calati del 23,3%: si è passati da 1.714 a 1.314 casi. In discesa anche il rapporto tra infezioni e tamponi, che passa dall'8,7% al 7,1%. In calo i nuovi focolai, che passano da 272 a 197. In netto calo l'occupazione delle Rianimazioni (dal 29 all 18%) Scendono le Medicine, che passano dal 27 al 21%.