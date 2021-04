Zona Gialla, a Pordenone ripartenza lenta causa maltempo. I baristi: «Ci mancava anche questa»

PORDENONE - Zona gialla con il freno a mano tirato. Il cattivo tempo e le basse temperature limitano per ora gli accessi in città e le prime consumazioni al bar e al ristorante. E' un risveglio lento, quello di Pordenone. Ma tra i gestori dei locali prevale la felicità per il fatto di aver riaperto dopo più di un mese e mezzo di stop. Molte perplessità sulle nuove regole, che permettono la consumazione solo all'aperto. «Purtroppo saremo legati al bello e al cattivo tempo - spiega Paolo Malvani del Bar Gordo -. Alle forze dell'ordine chiediamo collaborazione, così come ai clienti». Più critici i ristoratori, alle prese con plateatici semi-chiusi di difficile interpretazione.