Covid, Fedriga durissimo contro i no-vax: «In Fvg vicini a zona gialla, responsabile chi viola le regole»

«Il governo è stato chiaro: non si possono vietare le manifestazioni, ma queste devono avvenire all'interno delle regole e mi sembra che le regole non siano state rispettate». Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sul corteo di sabato scorso a Trieste, a margine di un incontro. «Le regole non sono state rispettate - ha continuato Fedriga - a partire dall'utilizzo della mascherina e dal rispetto del distanziamento, che purtroppo abbiamo visto ha portato nelle manifestazioni passate al più ampio contagio della storia della pandemia Covid in Fvg e dall'altro si è sfociati in attacchi alle forze dell'ordine con il lancio addirittura di oggetti». A questo proposito il governatore ha voluto ringraziare «da cittadino e da presidente di questa regione le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, che con grande professionalità e integrità hanno garantito la tutela di tutti. E quindi rispetto a una narrazione che leggo, che accusa le forze dell'ordine di aver attaccato e colpito i manifestanti, bisogna tornare a una visione di verità, dove le forze dell'ordine hanno difeso Trieste, hanno agito con estrema sensibilità, cercando di arginare frange violente che cercavano per l'ennesima volta di disattendere le regole e questo non è più accettabile».