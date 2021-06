Ci sono ancora due “nei” lungo la strada della vera ripartenza. E uno dei due è letteralmente e fisicamente “sulla strada”. Ad oggi, infatti, un cittadino del Friuli Venezia Giulia (regione in zona bianca quindi senza limiti agli spostamenti entro i confini locali) non può andare oltre confine (Austria o Slovenia) senza esibire al rientro sul territorio regionale un tampone negativo (anche rapido) effettuato non più tardi di 48 ore prima. E...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati