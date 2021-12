La variante Omicron è arrivata anche in Fvg: scoperto il primo cittadino contagiato a Cormons

CORMONS (GORIZIA) - Anche in Friuli Venezia Giulia è arrivata la variante Omicron. Il ceppo mutato, che è stato registrato per la prima volta in Sudafrica e ora è già ampiamente diffuso anche in Europa, è stato rilevato dai laboratori nella serata del 18 dicembre. Si tratta di un tampone positivo che riguarda un cittadino di Cormons. L'uomo risulta in buona salute. Sono in corso le indagini per valutare l'eventuale presenza della variante su un altro caso. E' partito il tracciamento dei contatti.