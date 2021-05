Vaccini anti-Covid in Fvg: da giovedì prime dosi in fabbrica a Pordenone, ecco come funzionerà

PORDENONE - Inizierà domani mattina - giovedì - alle 8.30 con le prime inoculazioni nell’hub vaccinale in Real Asco Park (ex Seleco) a Pordenone – alla presenza del VP della Regione, Riccardo Riccardi – la campagna vaccinale «Ancora più sicuri in fabbrica, vaccinati al lavoro» iniziativa di Confindustria Alto Adriatico in stretta collaborazione con Cgil, Cisl, Uil, Croce Rossa regionale e la Cooperativa Medici Cure Primarie Friuli Occidentale che consentirà di vaccinare progressivamente anche negli altri hub predisposti nel Pordenonese e nella Venezia Giulia, i dipendenti delle aziende (associate e non) dove non hanno potuto trovare sistemazione, per ragioni logistiche, i moduli conformi alle direttive della Regione. «Noi – aveva detto pochi giorni fa il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti – siamo pronti». E così è stato. Importanti i numeri dell’offensiva alla pandemia, che si affianca a quella che la Regione ha intrapreso da alcune settimane: 7 hub vaccinali (4 nel Pordenonese e 3 nella Venezia Giulia, identici nel layout che è quello scaturito dall’esperienza in Pordenone Fiere, più 2 unità mobili messe a disposizione dalla CRI) per complessive 29 linee con una capacità singola giornaliera di circa 100 iniezioni e un totale che sfiorerà pertanto, a regime, le 3 mila inoculazioni/die. Per il momento le adesioni sono a quota 40 mila, 25 mila delle quali nella Destra Tagliamento e le altre distribuite tra Trieste, Monfalcone e Gorizia. Numeri destinati verosimilmente ad aumentare nelle prossime settimane.