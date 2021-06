Vaccino anti-Covid ai giovani, in Fvg già più di 29mila prenotazioni in poche ore

Sono già 29mila, alle 13 di giovedì 3 giugno, le prenotazioni per il vaccino nella fascia di età tra i 16 e i 39 anni. Lunghe code davanti alle farmacie e sistema informatico in tilt per almeno mezz'ora. Poi le operazioni sono lentamente riprese, così come gli afflussi di fronte ai punti farmaceutici indicati per la prenotazione del vaccino. In tanti - più di settemila - hanno scelto invece la web app della Regione, che consente di riservare un posto senza muoversi da casa. Anche in quel caso le attese hanno sfiorato e a volte superato l'ora.