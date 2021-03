Vaccini, scatta la fase di massa ma il sistema delle prenotazioni va in tilt: troppe richieste, code in farmacia

PORDENONE - Scatta la corsa al vaccino per le persone fragili e gli anziani senza patologie tra i 75 e i 79 anni. In poco più di un'ora, dall'apertura delle agende, già mille prenotazioni. Ma nel Pordenonese il sistema è andato in tilt per le troppe richieste. Lunghe code di fronte alle farmacie già prima dell'orario di apertura. Molte persone sono state rimandate indietro perché il sistema informatico al momento non è in grado di gestire le richieste.