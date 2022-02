Ci sono già state categorie che sono andate avanti più lentamente di altre. I sessantenni, ad esempio, in ritardo sia quando si trattava di avanzare con le prime dosi che quando si era alle prese con la necessità di somministrare l’iniezione del booster vaccinale. Ma non è nulla rispetto a quanto sta succedendo con la fascia pediatrica, cioè quella che comprende i bambini tra i 5 e gli 11 anni. In questo caso, infatti, si può parlare apertamente di fallimento della campagna vaccinale. I numeri sono bassissimi, l’organizzazione non ha avuto la stessa precisione vista nelle precedenti “ondate” di vaccinazioni, e le famiglie si sono dimostrate tra le più intimorite dell’intero Paese. Il risultato? I bambini vaccinati contro il Covid sono pochi. Molti meno rispetto a quanti si pensava potessero rispondere alla “chiamata”.



I NUMERI



«Giù le mani dai bambini», gridano costantemente i no vax nei loro cortei. E in un certo senso è esattamente quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, dove la campagna vaccinale sui più piccoli non è mai decollata. E la speranza che lo possa fare a breve è ormai vicina allo zero, dal momento che sono passati ormai mesi, non più settimane. I numeri sono lo specchio del fallimento e sono certificati dalla tabella del ministero della Salute, aggiornata giorno dopo giorno. In Friuli Venezia Giulia il 75 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni non ha ricevuto nemmeno una dose del vaccino. Si tratta com’è noto del prodotto pediatrico distribuito dall’americana Pfizer. Ribaltando l’analisi, il dato fa ancora più impressione: solo il 25 per cento della platea, composta da circa 66mila bambini, ha detto sì al vaccino. O meglio, lo hanno fatto le famiglie, dal momento che per l’iniezione pediatrica è necessario il consenso di entrambi i genitori del bimbo o della bimba. Solo le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano hanno numeri peggiori, rispettivamente con il 78 e l’80 per cento di bambini senza nemmeno una dose di vaccino. Tornando nella nostra regione, sono più o meno 50mila i piccoli tra i 5 e gli 11 anni che non hanno partecipato alla campagna vaccinale, mentre 11.800 sono completamente protetti con due dosi. Quasi 5mila, invece, i bambini che stanno aspettando il loro turno per la seconda somministrazione.



DIFFICOLTÀ



Da subito, la campagna vaccinale dedicata ai più piccoli è sembrata più farraginosa. Non c’è solo la ritrosia delle famiglie di fronte alla possibilità di proteggere i loro figli, infatti, alla base della lentezza con cui procede l’operazione nella nostra regione. Ci sono anche carenze organizzative, legate più che altro al personale spesso non sufficiente all’allestimento di più date per le iniezioni. «Non credo sia un problema di comunicazione - ha spiegato il primario pediatra Dall’Amico -, perché ci sono famiglie che chiedono di poter vaccinare i loro figli contro il Covid. Anzi, ci aspettavamo ancora meno adesione». Uno dei problemi più importanti, quindi, è quello degli spazi da dedicare alle vaccinazioni dei bambini. Pochi giorni disponibili durante una settimana di base, pediatri di libera scelta che somministrano i vaccini a macchia di leopardo, senza la diffusione capillare che invece si è vista nella campagna dedicata ai giovani e agli adulti. Un mix di concause che posiziona il Friuli Venezia Giulia in fondo alla classifica nazionale per quanto riguarda la fascia pediatrica, dove in realtà l’incidenza del contagio è tra le più alte, anche se il Covid tra i più piccoli spesso fa meno danni rispetto alle capacità di portare alla malattia grave che si riscontra negli anziani e in generale negli adulti.