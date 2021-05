Vaccini ai cinquantenni, più di 16mila appuntamenti in due ore: volano le adesioni Come prenotare

Code di fronte alle farmacie, il sistema che finalmente regge e non va in tilt. Tante, tantissime richieste in poche ore. E' un successo il debutto della campagna di vaccinazione dedicata ai residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno tra 50 e 59 anni. Solamente nelle prime due ore dall'apertura delle agende, infatti, sono già oltre 16mila i cittadini che si sono già prenotati. E alcuni sono riusciti ad avere l'appuntamento già nelle prossime 24 ore.

Trecento euro al mese ai caregiver, la Regione Fvg riconosce il ruolo degli assistenti: ecco i dettagli