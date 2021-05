Vaccino in Fvg: è vicina l'ora delle dosi nelle farmacie per "scovare" gli indecisi

Non potranno garantire numeri enormi. Non avranno la potenza dei grandi hub, delle Fiere e dei palazzetti dello sport. Ma nessuno chiederà loro questo. Avranno però un compito speciale, anzi cruciale per la definitiva “spallata” della campagna vaccinale tra i soggetti a rischio: potranno intercettare gli indecisi, forti di un rapporto quasi amichevole, certamente personale, che si sviluppa dal bancone. A breve, con queste “consegne”, anche in Friuli Venezia Giulia scenderanno in campo i farmacisti. Obiettivo, migliorare l’adesione andando a “scovare” gli indecisi che il sistema dei maxi-hub non riesce a intercettare.

IL METODO

La richiesta è partita direttamente dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale all’emergenza. Destinatario è Federfarma, con il Friuli Venezia Giulia in prima linea nell’operazione, perché il problema dell’adesione all’estremo Nordest è particolarmente impattante. «È un’operazione che noi stiamo già facendo - spiega Francesco Innocente di Federfarma - ma che ora si completerà con la vaccinazione». «Manca davvero poco», ha confermato il vicepresidente regionale, Riccardo Riccardi. Come detto, le farmacie non potranno garantire gli stessi numeri dei grandi centri, ma avranno una qualità in più. «Noi vediamo molte persone ogni giorno. Sono i nostri clienti - prosegue Innocente - e li conosciamo praticamente tutti. Ci parliamo, e se sappiamo che una persona non si è ancora vaccinata pur avendone la possibilità, allora interveniamo e parte l’opera di convincimento». Ma serve uno scatto ulteriore per intercettare con un metodo gli indecisi, che in Fvg popolano soprattutto le fasce d’età 50-59 e 60-69. «Per questo stiamo mettendo appunto un sistema, che può essere basato sulla tessera sanitaria. Da quel dato, utilizzato dal cliente per qualsiasi ricetta, possiamo risalire all’avvenuta vaccinazione o meno. La speranza è che non ci siano intoppi legati alla privacy». E non sarebbe nemmeno la prima volta, anche in regione.

IL LEGAME

Le farmacie sono ovunque. I grandi centri vaccinali no. E la seconda missione che sarà loro affidata sarà quella di garantire più dosi laddove la lontananza dai siti principali rischia di causare come effetto collaterale un calo dell’adesione. La Regione ha da tempo annunciato che provvederà a delle operazioni mirate, contando magari sul vaccino monodose Johnson&Johnson. Ma lo stesso compito potrebbe essere affidato alle farmacie.

I NUMERI

Settanta farmacie sulle circa 100 della provincia di Pordenone sono pronte a ospitare sedi vaccinali entro il mese di maggio, quando la campagna raggiungerà auspicabilmente la categoria di cittadini con meno di 60 anni. Trenta potrebbero iniziare già domani, se la macchina fosse partita. Ogni sede conterà di poter somministrare una media di una decina di vaccini al giorno, come accade già dai medici di base. Il conto è semplice: in provincia di Pordenone, con tutte le farmacie operative a regime, le somministrazioni giornaliere potranno essere settecento in più rispetto a quelle attuali. È meno alta, invece, l’adesione dei farmacisti della provincia di Udine. Le stime parlano infatti di circa il 60 per cento dei professionisti disposti a far parte della campagna vaccinale sul territorio. Ci sono poi delle significative differenze all’interno della stessa provincia, con la città che potrà avere diversi punti vaccinali e le zone più isolate che al momento presentano una risposta nettamente inferiore.