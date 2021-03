Covid, vaccini in tutti i paesi per arrivare immuni all'estate: ecco la mappa dei siti comune per comune

PORDENONE E UDINE - Si potrà andare a fare il vaccino fuori dalla porta di casa. O quasi. E se il governo Draghi ha fissato l’altezza dell’asticella a mezzo milione di dosi al giorno, la provincia di Pordenone vuole farsi trovare pronta. Perché quando gli arrivi dei vaccini si impenneranno - verosimilmente e auspicabilmente da metà aprile in poi, per decollare davvero a maggio con la spinta di Johnson&Jonhson (monodose, sarà la svolta) - non basteranno le 12 postazioni della Fiera, non basteranno nemmeno la palestra di Sacile e il palazzetto di San Vito. Si dovrà fare di più, ci vorrà un centro vaccinale in ogni comune, per correre verso la copertura della popolazione. E i Comuni hanno già risposto, presentando una lunga lista di siti all’Azienda sanitaria. Nelle prossime settimane gli esperti della prevenzione li esamineranno, e se incontreranno i requisiti di sicurezza, saranno autorizzati.

LA MAPPA

Palestre, centri polifunzionali, ambulatori, magazzini. Ci sarà di tutto. E si andrà dai paesi più densamente popolati ai piccoli borghi. Eccola, la lista dei nuovi centri vaccinali che potranno sorgere nel Friuli Occidentale. Si parte dall’Hinterland. Ad Azzano è ok il palasport, che potrà partire già da metà aprile. L’amministrazione Putto è in vantaggio. A Fiume Veneto la scelta balla tra il Centro anziani e una palestra. A Cordenons tre opzioni di rilievo: il grande centro “Aldo Moro”, la sede della Pro Loco di Villa d’Arco o quella degli alpini. A Roveredo il palazzetto, a Porcia il Centro socio-assistenziale, a Fontanafredda il polfunzionale vicino allo stadio Tognon. Il Comune di Zoppola, invece, mette a disposizione la nuova sede della Protezione civile. Ci si trasferisce poi in montagna. A Claut il sindaco Sturam sta vaccinando gli over 80 alle scuole medie, ma in futuro spunta anche la sala convegni. A Barcis si va verso la scelta di palazzo Centi. A Tramonti di Sopra, invece, basterà l’ambulatorio. Scendendo di nuovo verso la pianura, ecco i centri della Pedemontana: Maniago ha diverse strutture e il sindaco aspetta solo un cenno dalla regione. Spilimbergo punta su una delle palestre, Aviano invece pensa al Distretto sanitario della cittadina, che si adatterebbe bene, A Polcenigo il sindaco Della Toffola ha proposto l’ambulatorio (ora vuoto) di piazza Plebiscito. Dall’altra parte della provincia, a Casarsa il sindaco Clarotto propone la sala consiliare e il centro per l’Alzheimer. Maumari a Valvasone ha pensato invece al Polivalente di via Pasolini. A San Giorgio pronto il centro associativo Pascoli, a Pravisdomini l’ex mostra dei vini, nel complesso sportivo. Non c’è ancora una struttura a Prata, ma il sindaco sta vagliando varie ipotesi. A Sesto c’è la struttura sportiva dove oggi si fanno i tamponi, a Cordovado la palestra delle medie.

IL PERSONALE

È probabile che nei centri sparsi nei paesi, a vaccinare siano i medici di base, che si libereranno una volta terminata la fase di immunizzazione a domicilio dei cittadini ultraottantenni. Si parla della vera campagna di massa, quando i vaccini arriveranno per tutti e si passerà a proteggere anche i giovani.