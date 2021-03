Vaccini, da mercoledì 23 marzo via alle prenotazioni per anziani e fragili: ecco tutte le categorie e come fare

PORDENONE E UDINE - La campagna vaccinale accelera. Dal 24 marzo e per il prossimo mese sono attese in Fvg 251mila dosi di vaccino. Da domani, mercoledì 23 marzo, si apriranno le agende per le persone tra i 75 e i 79 anni senza particolari fattori di rischio (saranno vaccinati con AstraZeneca) e per le persone ad elevata vulnerabilità. Il metodo è sempre lo stesso: ci si prenota al Cup, in farmacia o al call center regionale 0434/223522.

CATEGORIE FRAGILI

Ecco in sintesi le categorie di persone ad elevata vulnerabilità che riceveranno i vaccini Pfizer o Moderna.

Categoria 1-A (elevata fragilità, malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, neurologiche, diabete, fibrosi cistica, malattie epatiche, cerebrovascolari, oncologiche, sinrdome di down, grave obestità). Sarà sufficiente specificare di appartenere alla categoria. Al momento della somministrazione si dovrà invece presentare la documentazione sanitaria, con l'aiuto del medico di base. Non sono permesse vaccinazioni improprie. Le Vìvaccinazioni per pazienti con insufficienza renale e Hiv saranno programmate nei centri dialisi e nei centri di riferimento.

Categoria 1-B (elevata fragilità e conviventi, questi ultimi riceveranno Astrazeneca): malattie neurologiche, autoimmuni, oncologiche, immunodeficienze.

Categoria 1-C (lista trapianti, trapiantati e conviventi).

Categoria 1-D: disabili gravi, caregiver e familiari.