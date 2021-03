Vaccinazioni ai poliziotti in pensione, Regione e prefetto bloccano l'operazione

PORDENONE - Le vaccinazioni del personale della Polizia di Stato in pensione, iniziate stamattina (23 marzo) a Pordenone, sono state sospese dall'autorità prefettizia. L'input è partito dai massimi vertici della Regione. Le dosi iniziali erano state somministrate in mattinata, poi è arrivato lo stop all'operazione, dettato dal fatto che il piano vaccinale nazionale non prevede deroghe legate espressamente ad alcune categorie ristrette associate alle professioni.