Covid, anche il Fvg sospende i richiami di AstraZeneca al di sotto dei 60 anni

"Su indicazione della Direzione centrale Salute, il Friuli Venezia Giulia, al pari di altre Regioni italiane, in via cautelativa ha deciso di sospendere la somministrazione della seconda dose del vaccino Astrazeneca agli under 60". A darne comunicazione è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi "La decisione - spiega Riccardi - è stata presa a seguito della comunicazione data nel corso della conferenza stampa di aggiornamento della campagna vaccinale e sull'andamento epidemiologico, alla presenza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario straordinario Gen. Francesco Paolo Figliuolo, il Coordinatore del Cts, Prof. Franco Locatelli e il portavoce del Cts, Prof. Silvio Brusaferro. Nelle more dell'acquisizione della circolare ministeriale o di altro atto con le relative disposizioni, si indica in via cautelativa la sospensione della somministrazione della seconda dose del vaccino Astrazeneca ai soggetti al disotto dei 60 anni".