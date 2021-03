Coronavirus, il Fvg è la regione che ha vaccinato di più in Italia con prima e seconda dose: ecco quanti sono immuni

PORDENONE E UDINE - Il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha vaccinato più persone con la prima e la seconda dose dell'antidoto in relazione alla popolazione residente. Lo rende noto un report della Fondazione Gimbe che si basa sui dati forniti dal ministero della Salute. Nel dettaglio, la regione ha completato il ciclo vaccinale per il 5,7 per cento della popolazione. Al secondo posto Bolzano, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna con il 5,6 per cento. La media italiana invece è del 4,4 %.