Prima si parlava di proteste e disagi. Ora di una vera emergenza. Perché in gioco c’è la libertà di movimento delle persone, il lavoro, la vita sociale. E vedersi negare tutti questi diritti pur avendo risposto in tempo alla chiamata vaccinale rappresenta un fatto sempre meno tollerabile. I numeri, aggiornati a ieri, sono da brivido. Quasi 12mila cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto correttamente la terza dose del vaccino ma non hanno ancora ottenuto il Green pass. E il certificato precedente, quello legato alla seconda somministrazione, è risultato scaduto dal primo giorno di febbraio.



IL PROBLEMA



Solo in provincia di Pordenone fino a pochi giorni fa c’erano quasi 6mila segnalazioni arretrate. Ora si è scesi a circa 2mila. Comunque tante. Numeri decuplicati su scala regionale. Si tratta di cittadini che vengono trattati dal sistema come no-vax, anche se si sono vaccinati tre volte. Hanno in mano il certificato cartaceo che viene consegnato dopo l’iniezione, ma non il Green pass che serve ormai praticamente per ogni attività, dal lavoro al tempo libero. Da qualche giorno, però, c’è un problema in più. Con il mese di febbraio, la validità del certificato che viene rilasciato dopo due dosi è scesa da nove a sei mesi. Il risultato? I Green pass vecchi sono scaduti e se non arriva il documento nuovo si è costretti a farsi un tampone ogni 48 ore. Esattamente come chi si è vaccinato. «Le proteste non si contano più - spiegano dai Dipartimenti di prevenzione - e c’è anche chi si presenta negli ospedali con gli avvocati. Le richieste arretrate sono ancora tante, così come gli errori commessi da chi inserisce i dati nel sistema al momento della vaccinazione».



IL RACCONTO



Un caso limite, ad esempio, è quello della pordenonese Cristina Gargano, che sta aspettando il suo nuovo Green pass dopo due settimane dalla terza dose del vaccino. Il suo racconto rende l’idea. «Il mio Green pass scadeva il primo febbraio - racconta - e anche per questo motivo avevo prenotato la terza dose da un privato in convenzione per il 20 gennaio. Puntuale, quel giorno ho ricevuto l’iniezione e il certificato cartaceo. Mi è stato detto che avrei ricevuto il codice per scaricare il pass entro 48 ore». Ma da quel momento è iniziato un incubo. «Dopo due giorni, nessuna novità - prosegue -, allora ho contattato il privato e ho rimandato loro il certificato cartaceo. Nonostante questo è passata un’altra settimana, senza ricevere il codice per scaricare il mio Green pass legato alla terza dose. Ho pensato quindi di rivolgermi all’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale e dall’ospedale è partita una segnalazione a Insiel (la società in house della Regione che gestisce i sistemi informatici, ndr). Io ho fatto la mia parte, provando a contattare il numero d’emergenza nazionale, cioè il 1500. Ed è stata aperta l’ennesima segnalazione, senza uno sbocco reale. Il privato attribuisce la competenza all’AsFo, l’Azienda fa lo stesso con il privato». Un rimpallo che però lascia Cristina senza la certificazione verde sanitaria anche dopo il primo febbraio. «In Questura - racconta la pordenonese - mi è stato detto che non rischierei delle sanzioni, dal momento che il certificato cartaceo testimonia la vaccinazione. Ma allo stesso tempo mi è stato riferito che potrei avere problemi in tutte quelle attività che richiedono il Green pass. Al limite dovrei eseguire i tamponi, anche per lavorare». Ma Cristina non è una no vax, non dovrebbe tamponarsi per poter “vivere”. Si è vaccinata tre volte, lo ha fatto in tempo. Se ora è finita, come altre 12mila persone, in questa brutta situazione, non è certamente colpa sua. E non dovrebbe essere lei a risolvere le cose.