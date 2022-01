Da quando le strutture private hanno potuto erogare il servizio di tamponi antigenici rapidi o molecolari per determinare la positività o negatività al Covid 19, e poi trasmettere al sistema nazionale i dati per il rilascio del Green Pass o i certificati di fine quarantena, c’è stata un’impennata di richieste a queste attività. Visti i numeri di persone coinvolte, però, c’è il rischio di fare confusione e perdersi in un mare magnum fatto di test rapidi antigenici, tamponi molecolari e, soprattutto, di non capire quando c’è effettivamente la necessità di fare il test e quale tipo scegliere. La forbice dei costi, considerando le diverse tipologie, varia tra i 18 e i 95 euro, ma si può spendere anche il doppio per un tampone molecolare prioritario e riceverne l’esito entro un paio d’ore dall’esecuzione.



TEST DI ULTIMA GENERAZIONE



«La gamma dei test parte dal cosiddetto tampone antigenico di prima generazione, che è il più economico per la diagnostica Covid – sottolinea Luca Polidori, responsabile della Polismedica di San Vito al Tagliamento, uno dei primi centri ad attrezzarsi per questo genere di esami quasi due anni fa – ed era usato dai lavoratori che lo dovevano effettuare ogni 48 ore per ottenere il Green Pass. Il test di ultima generazione antigenico costa tre volte tanto rispetto a quelli classici, ma è dieci volte più attendibile e permette di conoscere anche la carica virale. Mentre i primi danno il responso dopo 15 minuti, questi ultimi hanno un tempo di risposta di un’ora. Poi ci sono i tamponi molecolari. Il costo varia a seconda del tipo e della qualità del reagente. Per questo tipo di test i tempi di risposta sono di 24/36 ore, visto che le letture vengono effettuate su un macchinario in laboratorio». Polismedica propone i test rapidi a 20 euro in pacchetti cumulativi da cinque e quelli molecolari a 80/85 euro. La prenotazione è giornaliera e il centro ne processa tra i 500 e i 700 al giorno. Circa 200 sono di persone asintomatiche a cui serve il Green Pass.



FAMIGLIE DISORIENTATE



«Quello che notiamo – racconta Mattia Tirelli, del Tirelli Medical Group di via Vallona a Pordenone – è che c’è tanto disorientamento. Nei mesi scorsi accoglievamo una platea di non vaccinati che doveva effettuare il tampone per il rilascio del Green Pass. Ora abbiamo interi nuclei familiari accomunati dal fatto di aver preso i test in farmacia. Chiunque acquista al dettaglio e questo, se da un lato è utile, nel complesso ha generato caos e fatto saltare il sistema di tracciamento. Altro problema è la tempistica dell’erogazione del Green Pass che certifica l’uscita di quarantena. Anche qui la situazione è nebulosa e non è sempre facilissimo essere d’aiuto al pubblico». Al Tirelli Medical Group si analizzano in media una cinquantina di tamponi giornalieri: 20 euro è la spesa per l’antigenico rapido e 80 quella per il molecolare.



PRENOTAZIONI ONLINE



Un’ottantina, invece, sono le persone che si affidano ogni 24 ore allo Spondilos Lab di via Pravolton, sempre in riva al Noncello. Tamponi Rapidi a 18,50 euro, molecolari a 80 e una disponibilità dal lunedì al sabato mattina. Il Centro Medico Nutrizione e Prevenzione di via Julia lavora sette giorni su sette e ha registrato picchi di 250 test giornalieri. Si prenota online ogni due minuti tramite sito web. Tamponi rapidi di ultima generazione a 45 euro, molecolare a 95, l’esborso preventivato.



NELL’UDINESE



Passando il Tagliamento raggiungiamo il Città Salute Martignacco che propone tamponi rapidi a 20 euro e molecolari a 75. Disponibilità spalmata nelle mattine di martedì e giovedì. Fino a dicembre, segnalano, si effettuavano quasi esclusivamente tamponi per ottenere i Green Pass. Dal nuovo anno cambio radicale di abitudini: si presentano quasi solo pazienti sintomatici o che hanno avuto contatti stretti con positivi. Stesso refrain alla Sanipro Udine di viale Giuseppe Tullio. In questa struttura è possibile trovare solo tamponi rapidi a 20 euro. In compenso c’è disponibilità tutti i giorni della settimana, festivi inclusi. Infine il Centro Medico Friuli collinare, a Rodeano in via Nazionale, fa tamponi molecolari a 87 euro e un test rapido antigenico con risultato garantito entro le sei ore dall’esame a 40. Disponibilità dal lunedì al sabato e appuntamenti dati in giornata. Cinquanta di media gli utenti testati al giorno. Sono molte altre le strutture che propongono questo servizio, ormai divenuto indispensabile. L’utente in molti casi deve anche armarsi di santa pazienza. In diversi casi, infatti, non siamo riusciti ad interloquire con il personale delle strutture perché la linea era bollente ed i tempi di attesa importanti.