Coronavirus, in Fvg è saltato il tracciamento: attese interminabili per un tampone, si salva solo Pordenone

PORDENONE E UDINE - Si salva solo la provincia di Pordenone. Nel resto della regione è saltata l’arma fondamentale (vaccino a parte) per contrastare il contagio: il tracciamento. E tra attese di nuovo interminabili per un tampone e focolai sempre più “persi” sul territorio e quindi liberi di espandersi, il sistema è ancora una volta andato in tilt. Esattamente com’era successo in autunno e nella scorsa primavera, quando però del virus non si conosceva nulla così come delle strategie per provare a fermarlo.

L’ALLARME

Nelle province di Trieste e Gorizia le cose vanno male. In quella di Udine malissimo. Lo confermano diversi dati, contenuti nel monitoraggio effettuato dall’Istituto superiore di sanità. Primo, è aumentato il tempo che passa per un paziente tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi. Erano due giorni, sono diventati tre. E anche se non sembra, è una differenza non da poco. Significa che il sistema, sotto stress, diagnostica più tardi la malattia. E il tempo in questi casi è vita. È scesa poi al 94 per cento la quota di casi per la quale si è riusciti a svolgere la cosiddetta indagine epidemiologica, cioè l’interrogazione dei contatti stretti. Il valore ottimale sarebbe di quattro punti superiore. Infine il dato simbolo del tracciamento del virus: nell’ultima settimana in Friuli Venezia Giulia sono stati 1.673 i contagi “fantasma”, cioè i casi dei quali non si conosce la provenienza epidemiologica. Sono stati trovati, ma non si sa la fonte dell’infezione. È l’emergenza peggiore dal punto di vista dell’indagine. La settimana precedente erano stati 1.340.

CONSEGUENZE

Come nei precedenti picchi epidemici, non si riesce più a inseguire il virus e a isolare i contatti dei positivi. Così il contagio non ha freni, se non le misure restrittive che sono entrate in vigore per limitare la mobilità e quindi gli incontri a rischio tra le persone. In provincia di Udine sono snervanti le attese per un tampone, che arrivano anche a venti giorni dopo lo svolgimento di un test rapido, anch’esso spesso fissato dopo alcuni giorni dall’entrata in quarantena.

IL CASO PORDENONE

In netta difficoltà nella seconda ondata, ora la provincia di Pordenone quanto a tracciamento dei contatti è il modello da seguire. Il sistema regge fino a oltre duecento casi al giorno e nel Friuli Occidentale se ne verificano meno di 120 in media. La macchina è rodata e riesce a completare gli isolamenti entro la mattinata del giorno successivo al primo contagio segnalato.

IL CASO TEST RAPIDI

Continua a preoccupare anche il caso legato ai lotti dei test rapidi di terza generazione che potrebbero restituire dei “falsi positivi”. Ieri nelle Aziende sanitarie è arrivato l’ordine perentorio di non utilizzare i lotti “sospetti” e la direttiva è stata rispettata. Ora però è stato dato mandato ai servizi farmaceutici degli ospedali di indagare su casi sospetti del recente passato. L’allarme è al massimo livello soprattutto nelle province di Udine e Pordenone, dove il reagente è impiegato a supporto dei test rapidi antigenici di terza generazione. Questo tipo di test, infatti, viene spesso utilizzato per il riconoscimento rapido della positività di un paziente che successivamente viene smistato in uno dei reparti: se contagiato in un’ala Covid, se negativo in uno spazio “normale”. Ma un falso positivo rischierebbe di finire in un reparto Covid anche senza un reale contagio e quindi di essere esposto all’infezione in sede ospedaliera.