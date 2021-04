In Fvg da lunedì scuole superiori verso la frequenza al 60%. Fedriga: «Scelta ragionevole»

“L’obiettivo comune è raggiungere il massimo della presenza possibile nelle scuole. Per questo motivo diciamo ‘grazie’ al Governo, che ha dimostrato la massima collaborazione sul tema". Lo dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro con il Governo, tenutosi nel pomeriggio di oggi, in merito alla piena ripresa della didattica in presenza. “Il target dei banchi occupati al 100% - spiega Fedriga - non può non tenere conto di due criticità, quali la capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale oggi ammessa al 50% e i limiti strutturali di numerosi edifici scolastici, che impediscono il pieno rispetto delle misure di contenimento dei contagi e lo svolgimento in assoluta sicurezza delle attività”. "Fermo restando l’obiettivo ambizioso di ritornare nel più breve tempo alla didattica in presenza nelle scuole – ribadisce il Presidente della Conferenza delle Regioni - apprezziamo quindi che si sia deciso di partire da una soglia minima del 60%, rivolgendo uno sguardo di attenzione agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, per puntare, in prospettiva, al traguardo del 100%”.