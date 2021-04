Bozza del monitoraggio in Fvg: Rt a 0,61, contagi sempre in calo. Gli ospedali si svuotano

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia scende ancora a 0,61. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 0,72. Significa che nell'ultima settimana l'epidemia ha accentuato la fase di discesa e che questa tendenza continuerà. Il Fvg è quasi certo della zona gialla da lunedì 26 aprile. Secondo l'Iss, il valore dell'incidenza è di 117 contagi su 100mila abitanti.

I NUMERI

I contagi nell'ultima settimana sono calati del 9,4%: si è passati da 1.892 a 1.714 casi. In discesa anche il rapporto tra infezioni e tamponi, che passa dall'11% all'8,7%. In calo i nuovi focolai, che passano da 351 a 272. In netto calo l'occupazione delle Rianimazioni (dal 43 al 29%) Scendono le Medicine, che passano dal 39 al 27%.