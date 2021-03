Covid, la protesta per riaprire le scuole: insegnanti, allievi e genitori assieme, ecco il messaggio

PORDENONE - Il 7 marzo, in corso Vittorio Emanuele, avevano urlato la loro sofferenza dentro a un megafono. Oggi (venerdì) invece hanno scelto un altro tipo di protesta: il silenzio. «Perché ormai non c’è nemmeno più nulla da dire», hanno spiegato. Erano in settanta, distanziati e ordinati, a rappresentare la Pordenone che vuole tornare a scuola. Insegnanti, mamme, papà, ma anche studenti. Bambini e ragazzi, intrappolati nella didattica a distanza. Poche ore prima, l’annuncio del premier Draghi, che ha promesso di provare a riaprire dopo Pasqua almeno elementari e asili. Non abbastanza per placare la rabbia del mondo della scuola, la punta dell’iceberg di un malessere sociale trasversale. «La promessa di riaprire almeno asili ed elementari ci sembra come lo zuccherino dato a un cavallo - spiega Micaela Campanerut, coordinatrice del gruppo Priorità alla scuola Pordenone -. Ammesso che il problema fosse la scuola, la situazione attuale del contagio ci dice che questo problema, nonostante le classi vuote, non è stato risolto. Non è giusto chiudere senza basi scientifiche, quando tutti gli studi dimostrano che all’interno delle aule le condizioni sono sicure. Vogliamo tornare in classe almeno al 50 per cento della capienza. I tamponi ogni settimana? Allora dovrebbero essere fatti anche nelle fabbriche, ma possiamo starci. L’importante è ricominciare le lezioni in presenza».